Galaxy Watch 4 con ECG e monitoraggio della pressione: come abilitarlo per tutti

La serie Galaxy Watch 4 rappresenta quanto di meglio ha da offrire Samsung nel settore smartwatch. I dispositivi offrono, in spedcifiche regioni geografiche e con specifici smartphone abbinati, anche le funzionalità per il monitoraggio ECG e pressione sanguigna. Grazie al lavoro svolto da un membro di XDA abbiamo modo di vedere come ottenere queste due feature da parte di tutti gli utenti.

Iscriviti al Gruppo Facebook

L'abilitazione del monitoraggio ECG e pressione sanguigna su Galaxy Watch 4 è ufficialmente disponibile solo in alcune regioni geografiche e se lo smartwatch è abbinato ad uno smartphone Samsung. Con la mod della quale vi stiamo parlando è possibile ottenerla a qualsiasi condizione. Il passo fondamentale prima di leggere la guida consiste nel far riferimento alla cartella Drive dove si trovano tutti i file necessari alla guida. La trovate proprio a questo indirizzo.