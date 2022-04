Trapelata la prima foto di quello che sembra essere il Pixel Watch di Google

Si tratta sicuramente di uno dei dispositivi più attesi ed ora, presumibilmente, appare per la prima volta in foto: parliamo del primo smartwatch di Google, noto come Pixel Watch (Rohan è il nome in codice). Prima di scoprire i dettagli del primo dispositivo wearOS di Google, potrebbe tornare utile consultare la nostra guida sui migliori smartwatch ad aprile.

La prima foto di quello che potrebbe essere il Pixel Watch è stata pubblicata da FrontPageTech e corrisponde ai render già trapelati in passato. Tra l'altro, si nota anche un'icona che evidenzia l'integrazione con Fitbit.