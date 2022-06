Fast Pair in arrivo su Wear OS spiana la strada a Pixel Watch e Pixel Buds Pro?

Ultimamente stiamo parlando piuttosto spesso di Fast Pair, la modalità di accoppiamento tra dispositivi Bluetooth introdotta da Google nel 2017 e che potrebbe arrivare per tutti con Android 13.

Fast Pair salva cuffie e auricolari accoppiati sull'account Google per un facile accesso su altri dispositivi tramite una notifica a livello di sistema. La funzione è utilizzata anche dai dispositivi Fitbit durante la configurazione iniziale, starebbe arrivando anche su Chrome OS e potrebbe presto essere introdotta anche su Wear OS.

La notizia arriva dal registro delle modifiche di Google System Updates, che nella sezione "Connessioni dispositivo" indica testualmente:

[Wear OS] Fast Pair su Wear OS consente di rilevare e collegare le cuffie precedentemente accoppiate ai dispositivi indossabili (Disponibile tramite i servizi Google Play v22.24)

Questo aggiornamento ai servizi di Google Play non è stato ancora implementato sugli orologi con Wear OS e non è chiaro cosa cambierà dal punto di vista dell'interfaccia, anche perché Google non ha fatto alcun annuncio ufficiale al Google I/O. L'unica dichiarazione in questo senso era arrivata al CES 2022 quando la società aveva detto di essere al lavoro "per estendere ulteriormente la connettività audio Fast Pair con dispositivi indossabili, cuffie, altoparlanti e auto ed estenderla a TV e dispositivi domestici intelligenti".