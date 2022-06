Tutti i colori di Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, ma dovrete immaginarveli

Il solito evleaks è infatti riuscito ad entrare in possesso della lista delle colorazioni che Samsung ha pensato per i suoi smartwatch: purtroppo, il leaker conosce solo le denominazioni dei vari colori, motivo per cui toccherà immaginare come saranno Galaxy Watch 5 e 5 Pro . Riepiloghiamo dunque le varie colorazioni:

Cosa sappiamo di Galaxy Watch 5

La prossima generazione di smartwatch di Samsung si preannuncia decisamente interessante: i rumor degli scorsi mesi hanno svelato diversi dettagli, a partire dal cambio di nome del modello Classic, tipico della serie Galaxy Watch dell'azienda coreana, che ora sarà chiamato Pro (cosa "confermata" da Samsung stessa). Praticamente certa inoltre la presenza di due varianti per il modello base, che probabilmente avranno una cassa pari rispettivamente a 40 mm e 44 mm e specifiche identiche.

Interessanti novità anche per quanto riguarda la batteria degli smartwatch, visto che la capacità sarà probabilmente incrementata per tutti i modelli: secondo gli ultimi rumor, per Watch 5 da 40 mm si parla di 276 mAh (ovvero il 12% in più rispetto alla quarta generazione), per il modello da 44 mm si parla invece di 397 mAh (10% in più) e infine ben 576 mAh per Galaxy Watch 5 Pro, valore decisamente elevato e che sicuramente permetterà di avere un'autonomia davvero elevata. Come ciliegina sulla torta, dovrebbe arrivare anche il supporto per la ricarica rapida a 10 W, contro i 5 W di Watch 4.