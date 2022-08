Le chiamate vocali di WhatsApp arrivano su Wear OS 3

Torniamo a parlare del settore degli indossabili, quello in cui Samsung è particolarmente attiva, oltre ai suoi smartphone, perché nelle ultime ore sono emerse importanti novità per il settore smartwatch.

Offerte Amazon

Le novità delle quali parliamo riguardano da vicino Wear OS, il sistema operativo per indossabili sviluppato da Google, e WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea. La novità è di particolare rilievo e consiste nell'arrivo del supporto alle chiamate vocali WhatsApp sui dispositivi con Wear OS.

Precisiamo che la novità è disponibile esclusivamente per coloro che possiedono uno smartwatch aggiornato a Wear OS 3. Questi utenti sono quelli che hanno acquistato Galaxy Watch 4 e Watch 5, gli smartwatch di casa Samsung, e Montblanc Summit 3. Attualmente infatti sono solo questi i dispositivi che possono vantare Wear OS 3.

La novità è disponibile per questa tipologia di utenti, a patto che abbiano la versione beta di WhatsApp su Android aggiornata almeno alla versione 2.22.19.12. Gli screenshot in galleria vi mostrano come appare l'interfaccia di chiamata vocale WhatsApp su Galaxy Watch 5.