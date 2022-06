Disponibile la prima beta della One UI 4.5 per Galaxy Watch 4: ecco le novità

Dopo le prime avvisaglie trapelate online poche settimane fa, arriva ufficialmente la prima beta software per Galaxy Watch 4, la serie di smartwatch top di gamma di casa Samsung.

Parliamo della beta della One UI 4.5, ora disponibile al download pubblico per Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic . Tra le novità in anteprima ci sono degli miglioramenti per l'interfaccia utente, alle watchface e alla gestione della modalità dual SIM. Inoltre, sono stati incluse le descrizioni per le notifiche e ulteriori miglioramenti per la tastiera, l'input vocale e la scrittura a mano libera.

Chiaramente si tratta di una beta e pertanto potrebbe includere alcuni bug software. Per aderire sarà necessario registrarsi a Samsung Members e installare la rispettiva app. Se si è idonei alla beta si vedrà un banner per accedere alla One UI 4.5 in anteprima. Non sappiamo se il programma è aperto anche gli utenti residenti in Italia.