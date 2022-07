Grande autonomia attesa da Galaxy Watch 5 Pro

Arrivano interessanti indiscrezioni circa Galaxy Watch 5 Pro , uno dei nuovi smartwatch di Samsung che potrebbe essere presentato il 10 agosto insieme al Watch 5. Il noto leaker Ice Universe , infatti, ha diffuso su Twitter una notizia secondo la quale la batteria del dispositivo garantirà un'autonomia di 3 giorni. In attesa di conferme ufficiali, gli utenti hanno già iniziato a commentare l'anticipazione con toni differenti. Difatti, c'è chi elogia la presunta autonomia dello smartwatch e chi, invece, si attendeva qualcosa in più.

Tra l'altro, recentemente sono trapelati altri dettagli sempre sulla batteria dei nuovi smartwatch Samsung. In particolare, è stato ipotizzato che ci sarà una ricarica wireless più rapida, con output massimo a 10W, rispetto a quella da 5W che troviamo su Watch 4. Inoltre, sembrerebbe che il Watch 5 da 40 mm avrà una batteria da 276 mAh, il modello da 44 mm un'unità da 397 mAh ed il modello Pro addirittura una batteria da 576 mAh. Rispetto al passato, si tratta di un interessante upgrade.

Sui nuovi modelli, però, non sono emerse soltanto buone notizie. Difatti, così come si può approfondire in questo nostro articolo, alcune indiscrezioni hanno suggerito un possibile aumento dei prezzi rispetto ai predecessori. Ad esempio, il Galaxy Watch 5 da 44 mm dovrebbe costare circa 350 euro (che aumentano a 400 per la versione LTE), circa 50 euro in più rispetto al vecchio modello. Il modello Pro, invece, potrebbe essere venduto ad un prezzo di 490 euro (variante Bluetooth) e 540 euro (variante LTE).