I possibili prezzi dei Galaxy Watch 5 non lasciano ben sperare

In attesa del debutto ufficiale, continuano ad emergere indiscrezioni sui nuovi smartwatch di Samsung, ovvero Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro. Stavolta le anticipazioni riguardano i possibili prezzi dei dispositivi e, purtroppo, non si tratta di buone notizie. Secondo l'utente di Twitter "rauandt" – che già in passato ha dimostrato di essere una fonte attendibile – i prezzi di vendita saranno piuttosto alti. Ma procediamo con ordine.

Secondo l'informatore, Galaxy Watch 5 sarà disponibile in 40 mm e 44 mm, mentre il Pro esclusivamente in 45 mm. Il primo modello, cioè la versione da 40 mm, costerà 300 euro (variante Bluetooth) e 350 euro (variante LTE). Sarà disponibile nei colori oro rosa, grigio ed argento. La versione da 44 mm, invece, costerà 350 euro (variante Bluetooth) e 400 euro (variante LTE) e sarà possibile acquistarlo in blu, grigio o argento.

Il Galaxy Watch 5 Pro avrà un prezzo di vendita pari a 490 euro (variante Bluetooth) e 540 euro (variante LTE). Sarà disponibile in nero e, in esclusiva, anche in versione "titanio".