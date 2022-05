L’assistente Google sta per arrivare sul Galaxy Watch 4, parola di Samsung

Le cose però potrebbero presto cambiare . In un lungo post sul sito Samsung Newsroom, infatti, Patrick Chomet , EVP e Capo dell'Ufficio Customer Experience di Samsung, ha dichiarato che gli utenti di Galaxy Watch 4 riceveranno il tanto atteso aggiornamento per l'estate .

A un anno dall'inizio della collaborazione con Google, il manager ha voluto ribadire che la società è al lavoro per aprire ulteriormente l'ecosistema, in modo da portare nuove esperienze e vantaggi agli utenti. Se infatti per l'estate si potrà, per esempio, controllare Spotify con l'assistente Google, entro la fine dell'anno un numero ancora maggiore di app e servizi Google dovrebbero arrivare su Galaxy Watch. Speriamo sia la volta buona.