L'app per i Galaxy Watch 4 ha un fastidioso bug: fix in arrivo

Samsung è una delle aziende che maggiormente sono attive nel mercato tech e, oltre a dominare il settore degli smartphone, è molto presente anche nel settore smartwatch. I suoi attuali top di gamma sono i Galaxy Watch 4, che stanno dando qualche grattacapo ai loro possessori.

In realtà, il problema che stiamo per descrivere non riguarda gli smartwatch ma la companion app che li gestisce su smartphone. Parliamo dell'app Galaxy Wearable, quella che si occupa della gestione di smartwatch e dispositivi audio smart di Samsung. Il problema consiste nel crash continuo dell'app, con il processo Galaxy Watch 4 Manager che si arresta in modo anomalo su smartphone.

Sono diversi gli utenti che stanno segnalando questo problema su smartphone, sia sui forum ufficiali Samsung che su quelli non ufficiali. Nessuno sembra essere riuscito a risolvere, nemmeno effettuando un downgrade ad un versione precedente dell'app Galaxy Wearable.

Samsung è subito intervenuta sulla questione e ha anche riferito quale sarebbe la radice del problema: questo si verificherebbe su tutti gli smartphone aggiornati ad Android 12, perché il sistema operativo di Google non concerebbe l'autorizzazione ad accedere a Dispositivi nelle vicinanze all'app Galaxy Wearable.

Quindi si tratterebbe di un problema di compatibilità tra Android 12 e i servizi di cui necessita l'app Galaxy Wearable per funzionare correttamente su smartphone. Samsung ha quindi riferito di essere a lavoro sulla risoluzione del problema, pur senza riferire quali sono le tempistiche attese per il rilascio del fix.

Certo non ci aspettiamo che tali tempistiche siano particolarmente lunghe, soprattutto visto che ormai Google, che dalla sua sta per lanciare Pixel Watch, e Samsung collaborano attivamente nel settore smartwatch.