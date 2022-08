L'app Fitbit si aggiorna in vista di Pixel Watch

Sono passate ormai diverse settimane da quando Google ha svelato le sue novità per il settore smartphone e smartwatch durante il suo keynote annuale. Andiamo quindi a conoscere più a fondo Pixel Watch, il primo smartwatch della storia Pixel di Google.

Nelle ultime ore sono infatti trapelate interessanti novità che riguardano lo smartwatch di Google, le quali arrivano dall'ultimo aggiornamento dell'app Fitbit. Sin dalla sua presentazione Google ha messo in chiaro che Pixel Watch si baserà sull'app Fitbit per la gestione di tutte le sue funzionalità software.

9to5Google ha svolto il teardown della più recente versione dell'app Fitbit, all'interno della quale ha scovato alcuni dettagli che riguardano proprio Pixel Watch e la sua autonomia.

Dal teardown è infatti emerso un testo che verrà mostrato dall'app Fitbit nel momento in cui allo smartphone viene connesso un Pixel Watch. Tale testo sarà associato ad una notifica relativa alla non sufficiente carica dello smartwatch per procedere al monitoraggio del sonno durante la notte.