Xiaomi Pad 6 potrebbe essere il re dei tablet Android

Durante lo scorso anno abbiamo visto Xiaomi tuffarsi nuovamente nel settore dei tablet, con i modelli di Xiaomi Pad 5 arrivati anche in Italia. Ora è giunto il momento della nuova generazione.

Canale Telegram Offerte

Dopo aver parlato dei dettagli trapelati in merito alla presentazione ufficiale dei nuovi Xiaomi Pad 6, in rete emergono interessanti novità sulle specifiche tecniche attese per i nuovi tablet top di gamma dell'azienda cinese.

Stando a quanto rivelato dal leaker cinese Digital Chat Station, i nuovi modelli di Xiaomi Pad 6 dovrebbero includerne almeno uno con processore Snapdragon 8 Gen 1. Si tratta del processore top di gamma assoluto in casa Qualcomm.

Ci aspettiamo che questo tipo di processore arrivi per i modelli più spinti. Per i modelli più standard ci aspettiamo invece che arrivi un processore MediaTek. In questo articolo ne abbiamo parlato nel dettaglio.