Xiaomi Pad 6 avranno tutte le carte in regola per competere tra i grandi

Torniamo a parlare di Xiaomi Pad 6, la prossima serie di tablet che la casa cinese è pronta a lanciare sul mercato. Nelle ultime ore sono trapelati i primi dettagli sulle probabili specifiche tecniche.

Come indicato da 91 Mobiles, arriveranno 4 modelli di Xiaomi Pad 6: questi corrispondono ai codici L81, L81A, L82, e L83, che sul mercato conosceremo come Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G e il quarto sarà un Redmi Tablet probabilmente più economico. I display dei nuovi tablet Xiaomi supporteranno un refresh rate fino a 144 Hz e saranno di tipo LPTO.

Ci sarà un comparto audio rinnovato, una nuoiva versione della MIUI sviluppata appositamente per tablet e una ricarica ancora più rapida della batteria rispetto alla generazione precedente. La potenza di ricarica salirà infatti fino a 120W rispetto ai 67W che abbiamo visto sui Xiaomi Pad 5.

Ancora non ci sono indicazioni su quando potrebbero venire lanciati i nuovi Xiaomi Pad 6, le ultime indiscrezioni puntano su un lancio estivo anche se non sono state confermate. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui prossimi rumor che riguarderanno la serie di tablet.