Xiaomi Pad 5 si aggiorna con la MIUI 13, ma non c'è Android 12

L'aggiornamento per Xiaomi Pad 5 fa riferimento alla build 13.0.1.0.RKXMIXM della MIUI e corrisponde al canale stabile Global della ROM Xiaomi. Purtroppo per i possessori del tablet, l'aggiornamento non include Android 12 ma è ancora basato su Android 11. Il chsangelog indica l'introduzione di ottimizzazioni generiche al sistema.

L'aggiornamento che abbiamo descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale, e quindi ci aspettiamo che arrivi in breve anche in Italia. Al momento non sappiamo quando invece arriverà la MIUI 13 con Android 12.