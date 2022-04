Il Vivo Pad è ufficiale: un iPad con Android

Il nuovo dispositivo ha specifiche tecniche di tutto rispetto, la compatibilità con una penna ad aggancio magnetico (la Vivo Pen) e punta molto su un'estetica che ricorda molto gli iPad di Apple . Ma nel mondo Android dovrà vedersela con avversari temibili come il Samsung Galaxy Tab 7 FE e lo Xiaomi Pad 5 , scopriamo come se la cava.

Specifiche tecniche

Prezzi e disponibilità

Il tablet uscirà in Cina al prezzo di 2.499 Yuan (circa 360 euro) per la versione 8/128 GB e 2.999 Yuan (circa 433 euro) per la versione 8/256 GB, ma non si sa se e quando arriverà anche nel mercato globale.