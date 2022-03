Un tablet da tenere d'occhio: Realme Pad Mini arriverà anche in Europa

A febbraio si è iniziato a parlare di Realme Pad Mini , il fratello minore di Realme Pad con caratteristiche tecniche interessanti: dopo essere stato certificato in Tailandia, il tablet è approdato anche a FCC, l'ente di certificazioni cinese, e dunque il rilascio al pubblico sembra sempre più vicino.

Secondo Mukul Sharma, Realme Pad Mini è ora entrato nella fase di produzione di massa e inoltre l'azienda cinese sarebbe intenzionata a lanciare il dispositivo globalmente, dunque anche in Europa. Inizialmente infatti, si pensava che Realme avrebbe portato il tablet solo in alcuni mercati, primo fra tutti quello indiano.

Confermate poi le specifiche ci cui vi avevamo già parlato: display da 8,7 pollici e SoC Unisoc T616, unito a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Per le fotocamere, si parla di 8 MP per quella posteriore e 5 MP per quella anteriore. A completare il tutto una batteria da 6400 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18 W.