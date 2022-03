Trapelano le specifiche del primo tablet di Vivo con a bordo lo Snapdragon 870 ed un display 2,5K

Sembra proprio che anche per Vivo sia giunto il momento di lanciare nuovi prodotti, tra cui il primo tablet, denominato "Vivo Pad" . A riguardo, in questi giorni sono emersi interessanti indiscrezioni fornite dall'utente Abhishek Yadav su Twitter .

Il tablet dovrebbe avere un display da 11" con una risoluzione di 2,5K e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Non si sa ancora se sarà di tipo LCD oppure OLED, quel che è certo, invece, è che sarà dotato del supporto al Dolby Vision. Per quanto riguarda il processore, invece, si tratta di un Qualcomm Snapdragon 870 (con GPU Adreno 650) affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

La batteria, invece, sarà da 8.040 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44 W. Sul posteriore doppia fotocamera mentre lato audio probabile quattro altoparlanti: due in alto ed altrettanti in basso. Il tablet, tra l'altro, supporterà anche una tastiera fisica e la Vivo Pencil. Sul software, invece, una "piccola delusione". Il dispositivo, infatti, dovrebbe essere lanciato con la OriginOS basata su Android 11 e non 12.