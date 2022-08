Il primo tablet pieghevole di Samsung potrebbe arrivare tra soli sei mesi

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli – Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 – diversi utenti si stanno chiedendo se Samsung si rimetterà subito a lavoro per un nuovo dispositivo oppure si prenderà del tempo per avviare un nuovo progetto. A riguardo, negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni interessanti.

Secondo alcuni, l'azienda coreana, prossimamente, annuncerà il suo primo tablet pieghevole. Inoltre, la presentazione di questo dispositivo potrebbe avvenire in concomitanza con quella della serie Galaxy Tab S9. Per quanto riguarda la data di tale evento, non si sa ancora nulla. Tuttavia, secondo alcune anticipazioni, la presentazione potrebbe avvenire tra gennaio e febbraio 2023.

Insomma, se queste indiscrezioni dovessero trovare riscontro nella realtà non si tratterebbe di una notizia inaspettata. Samsung, infatti, è da circa 10 anni che sta sperimentando con la tecnologia sui display pieghevoli, provando ogni anno ad alzare sempre di più l'asticella. Tra l'altro, nel corso del tempo ha sviluppato progetti – non sempre "sfociati" sul mercato – su display scorrevoli ed arrotolabili. Addirittura, l'azienda stava sviluppando un'idea su di un laptop Galaxy Book pieghevole da 17".