Un misterioso tablet di Google riceve la certificazione USI: è il Pixel Tablet?

All'ultimo I/O, Google ha "svelato" in maniera piuttosto obliqua un Pixel Tablet ( qui trovate una nostra selezione dei migliori), alimentando le speranze degli appassionati, ma svelando che il dispositivo non arriverà prima del 2023 .

Come si può vedere dallo screenshot del sito, a parte il nome in codice, Tangor, non si sa molto del nuovo tablet. È strano che un dispositivo il cui lancio è previsto per il 2023 venga certificato così presto (secondo archive.org l'inserimento è avvenuto dopo l'I/O di Google), quindi non possiamo affermare con esattezza che si tratti del Pixel Tablet, ma d'altro canto Google non ha parlato di altri prodotti di questo tipo.

A questo punto non possiamo che restare in attesa di altri annunci, o chissà, anche anticipazioni. Continuate a seguirci!