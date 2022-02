Svolta tablet per OnePlus: in arrivo con Android 12L entro giugno 2022

Nelle ultime ore sono emersi in rete importanti dettagli su OnePlus Pad , il tablet che potrebbe segnare l'inizio di una nuova avventura per il mercato dell'azienda cinese. Stando a quanto riferito dal leaker Yogesh Brar , il dispositivo arriverà sul mercato con Android 12L , il sistema operativo lanciato da Google proprio per dispositivi pieghevoli e tablet.

Non è la prima volta che viene accostato il nome di OnePlus al mercato dei tablet , sebbene l'azienda cinese finora non ha mai lanciato sul mercato un dispositivo del genere.

Al momento non sono chiari i dettagli in merito alla presunta data di lancio di OnePlus Pad. Secondo i rumor questo dovrebbe avvenire entro la prima metà del 2022, almeno per il mercato indiano. Staremo a vedere se OnePlus sceglierà di lanciarlo anche in Europa.