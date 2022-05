Samsung sta lavorando a diversi nuovi tablet di fascia media

Sembrerebbe che Samsung stia lavorando su nuovi tablet di fascia media. Alcune pagine di supporto in Francia e recenti risultati dei benckmark, infatti, hanno rivelato cinque inediti modelli, contraddistinti dai seguenti codici: SM-P613, SM-P619, SM-T630, SM-T636B e SM-T503.

I primi due sono stati confermati anche dalle pagine di supporto ufficiali di Samsung Francia. In particolare, nei documenti Bluetooth, l'SM-P619 sarebbe individuato come "Galaxy Tab S6 Lite", un modello già uscito nel 2020. A riguardo, potrebbe trattarsi di un modello "Lite" aggiornato per il 2022. In tal senso, però, ovviamente occorre attendere conferme ufficiali.