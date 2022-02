Samsung Galaxy Tab S8, S8+ ed S8 Ultra ufficiali: un notch su 14,6 pollici

La famiglia Samsung Galaxy Tab S8 si fa in 3: esattamente come la serie S22 abbiamo infatti il modello base, chiamato semplicemente Galaxy Tab S8, la sua versione "migliorata", dal nome Tab S8+, ed infine il vero modello di punta, Galaxy Tab S8 Ultra, un tablet che non teme rivali nel panorama Android. Preparatevi quindi a conscerli tutti!

Galaxy Tab S8: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 11'' 2.560 x 1.600 pixel (WQXGA), TFT LTPS 276ppi, fino a 120Hz

: 11'' 2.560 x 1.600 pixel (WQXGA), TFT LTPS 276ppi, fino a 120Hz CPU : Snapdragon 8 Gen 1

: Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 / 12 GB

: 8 / 12 GB Archiviazione : 128 / 256 GB espandibile (con microSD fino ad 1 TB)

: 128 / 256 GB espandibile (con microSD fino ad 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 13 megapixel con autofocus Grandangolo : 6 megapixel

: Fotocamera frontale : 12 megapixel (ultra grandangolare)

: 12 megapixel (ultra grandangolare) Connettività : 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS+GLONASS, Beidou, Galileo, USB-C 3.2

: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS+GLONASS, Beidou, Galileo, USB-C 3.2 Batteria : 8.000 mAh con ricarica rapida a 45 Watt

: 8.000 mAh con ricarica rapida a 45 Watt Dimensioni : 165,3 x 253,8 x 6,3 mm

: 165,3 x 253,8 x 6,3 mm Peso : 503 grammi (Wi-Fi) / 507 grammi (5G)

: 503 grammi (Wi-Fi) / 507 grammi (5G) OS: Android 12 Samsung Galaxy Tab S8 vanta anche un lettore di impronte digitali nel tasto di accensione, ed il supporto S Pen. L'audio è affidato a quattro speaker ottimizzati da AKG, con supporto Dolby Atmos. La serie Galaxy Tab S8 è anche la prima di Samsung a supportare il Wi-Fi 6E, che garantisce performance ancora migliori sia in velocità che in ricezione. Novità e miglioramenti anche per la S Pen, con una latenza estremamente bassa, che promette di farvi scrivere come su carta, e grazie alle "nuova e migliorata app Samsung Notes" potrete visualizzare su smartphone le note prese su tablet (grazie a Quick Share potrete condividere foto, video e file due volte più velocemente di prima), e grazie a LumaFusion sarà presto possibile utilizzare Tab S8 ed S Pen per fare modifiche di precisione ai video 4K.

Grazie all'Auto Switch inoltre, gli auricolari Galaxy Buds si collegheranno automaticamente da Galaxy Tab S8 a Galaxy S22, a seconda della fonte sonora. E, per la prima volta, Samsung Health è disponibile sui tablet Galaxy, in modo poter guardare video di fitness e per tenere traccia dei dati di salute e allenamento su uno schermo più grande. Galaxy Tab S8 può anche diventare un secondo monitor, con capacità touchscreen, per i PC Galaxy, alla stregua di quanto fa Apple.

Galaxy Tab S8: Immagini Stampa

Samsung Galaxy Tab S8+: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 12,4'' 2.800 x 1.752 pixel (WQXGA+) 266 ppi, Super AMOLED, fino a 120Hz

: 12,4'' 2.800 x 1.752 pixel (WQXGA+) 266 ppi, Super AMOLED, fino a 120Hz CPU : Snapdragon 8 Gen 1

: Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 / 12 GB

: 8 / 12 GB Archiviazione : 128 / 256 GB espandibile (con microSD fino ad 1 TB)

: 128 / 256 GB espandibile (con microSD fino ad 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 13 megapixel con autofocus Grandangolo : 6 megapixel

: Fotocamera frontale : 12 megapixel (ultra grandangolare)

: 12 megapixel (ultra grandangolare) Connettività : 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS+GLONASS, Beidou, Galileo, USB-C 3.2

: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS+GLONASS, Beidou, Galileo, USB-C 3.2 Batteria : 10.090 mAh con ricarica rapida a 45 Watt

: 10.090 mAh con ricarica rapida a 45 Watt Dimensioni : 185 x 285 x 5,7 mm

: 185 x 285 x 5,7 mm Peso : 567 grammi (Wi-Fi) / 572 grammi (5G)

: 567 grammi (Wi-Fi) / 572 grammi (5G) OS: Android 12 Samsung Galaxy Tab S8+ sposta il suo lettore di impronte digitali sotto al display, ed oltre ad avere un display a digonale maggiore adotta un pannello di tipo AMOLED. Per il resto, tecnicamente parlando, si tratta solo della versione allargata di Tab S8, con conseguente batteria maggiorata.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 14,6'' 2.960 x 1.848 pixel (WQXGA+) 240 ppi, Super AMOLED, fino a 120Hz

: 14,6'' 2.960 x 1.848 pixel (WQXGA+) 240 ppi, Super AMOLED, fino a 120Hz CPU : Snapdragon 8 Gen 1

: Snapdragon 8 Gen 1 RAM : 8 / 12 / 16 GB

: 8 / 12 / 16 GB Archiviazione : 128 / 256 /512 GB espandibile (con microSD fino ad 1 TB)

: 128 / 256 /512 GB espandibile (con microSD fino ad 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 13 megapixel con autofocus Grandangolo : 6 megapixel

: Fotocamera frontale : 12 megapixel (grandangolo) + 12 megapixel (ultra grandangolare)

: 12 megapixel (grandangolo) + 12 megapixel (ultra grandangolare) Connettività : 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS+GLONASS, Beidou, Galileo, USB-C 3.2

: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS+GLONASS, Beidou, Galileo, USB-C 3.2 Batteria : 11.200 mAh con ricarica rapida a 45 Watt

: 11.200 mAh con ricarica rapida a 45 Watt Dimensioni : 208,6 x 326,4 x 5,5 mm

: 208,6 x 326,4 x 5,5 mm Peso : 726 grammi (Wi-Fi) / 728 grammi (5G)

: 726 grammi (Wi-Fi) / 728 grammi (5G) OS: Android 12 Tab S8 Ultra è un massiccio tablet da ben 14,6 pollici con "tacca" (notch, per gli amici) nel display, che ospita due fotocamere da 12 megapixel ciascuna. Aumenta anche il quantitativo di RAM e archiviazione a disposizione, così come il prezzo, che arriva a cifre da notebook premium.

Di livello elevato è anche la costruzione del tablet, protetto da una cornice in alluminio "Armor" (30% più resistente ai graffi e 40% meno soggetta a piegarsi rispetto a Tab S7).

Galaxy Tab S8 Ultra: Immagini Stampa

Uscita e Prezzo

La serie Galaxy Tab S8 è disponibile in pre-ordine da quest'oggi 9 febbraio 2022. Galaxy Galaxy Tab S8 parte dal prezzo di 849€, Tab S8+ da 999€, ed infine Tab S8 Ultra da 1.299€. Ulteriori dettagli su prezzi e varianti li trovate in questo articolo dedicato. Vi segnaliamo solo che prenotando un Galaxy Tab S8 Ultra avrete in omaggio la nuova Book Cover Keyboard, mentre con Tab S8 o Tab S8+ avrete una Book Cover Keyboard Slim. La prima è dotata di "copri tasti più ampi e retroilluminati, impostazioni di scelta rapida personalizzabili e angoli di posizione regolabili", mentre la Book Cover Keyboard è realizzata in pelle poliuretanica antimicrobica ed è dotata di un touchpad rivestito in vetro.