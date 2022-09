Samsung Galaxy Tab S7 riceve ufficialmente Android 12L

Tra l'altro, non manca sia la possibilità di passare da una finestra all'altra con un solo gesto che le app pop-over, che diventano invisibili appena l'utente tocca l'app mentre è in esecuzione in background. Tra le novità, rientrano anche nuove gesture multitasking e la funzione OCR , che permette di estrapolare il testo dalle immagini, nonché la possibilità di aggiungere sfondi personalizzati quando si effettua una chiamata a specifici contatti.

L'aggiornamento, inoltre, introduce una serie di miglioramenti anche all'app "I miei file", alla tastiera Samsung ed al browser internet "Samsung Internet Browser". L'update, infine, include le patch di sicurezza di agosto e sarà disponibile sia per Galaxy Tab S7 che per Galaxy Tab S7 Plus. E sempre a proposito di aggiornamenti Samsung, l'azienda, nelle scorse settimane, ha annunciato ufficialmente la One UI 5 Beta con Android 13 per Galaxy S22. Per quanto riguarda il rollout della versione stabile, potrebbe avvenire ad ottobre. I primi a beneficare dell'aggiornamento dovrebbero essere i possessori dei top di gamma di Samsung.

Tra le principali novità dell'update, nuove possibilità di personalizzazione dell'interfaccia utente, nuove personalizzazioni della lingua e dei suoni, l'introduzione della dashboard relativa alle impostazioni di sicurezza e nuove opzioni per la fotocamera nonché maggiori opzioni per l'accessibilità.