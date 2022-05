Realme presenterà il tablet Pad X il prossimo 26 maggio

Dopo diverse indiscrezioni, Realme ha annunciato ufficialmente che giovedì 26 maggio presenterà Realme Pad X, il primo tablet dell'azienda in Cina. Per l'occasione, è stato diffuso anche una prima immagine del dispositivo, nella colorazione "Neon Green" con strisce stile "corsa automobilistica" sul retro (sarà disponibile anche in blu e grigio).

Per quanto riguarda le specifiche, il dispositivo avrà una fotocamera posteriore oltre che a quella frontale. Lo schermo sarà di tipo LCD da 2,5K (con refresh rate a 120 Hz) mentre la batteria sarà da 8.360 mAh. Inoltre, non mancherà il supporto allo stilo.