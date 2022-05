Realme Pad X ufficiale: presentato il tablet con processore Snapdragon 695

Caratteristiche tecniche - Realme Pad X

Uscita e prezzo

Disponibile al momento nella sola Cina ai seguenti prezzi:

Realme Pad X 4 GB + 64 GB - 1.299 yuan, circa 180€

Realme Pad X 6 GB + 128 GB - 1.599 yuan, circa 220€

Per quanto riguarda gli accessori, lo stilo di Realme ha un costo di 499 yuan (circa 70€), mentre la Smart Keyboard 399 yuan, circa 55€.

Al momento non è dato sapere quando e se arriverà in Europa, ma rimanete sintonizzati per non perdervi gli aggiornamenti.