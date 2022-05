Realme Pad X: confermate alcune specifiche tecniche prima del lancio

Lo schermo sarà da 11 pollici in risoluzione 2K e avrà un filtro luce blu a livello hardware certificato TÜV Rheinland . Da precedenti rumor sappiamo che ci sarà anche il supporto al refresh rate a 120 Hz . Per quanto riguarda invece la batteria, si parla di 8340 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W.

La fotocamera frontale supporterà una funzione simile a Center Stage di Apple, cioè quella che permette di mantenere il soggetto sempre al centro dell'inquadratura durante le videochiamate. Infine, il tablet avrà quattro speaker con supporto a Dolby Atmos e la memoria interna sarà espandibile tramite microSD.

Ricordiamo che Realme presenterà Pad X il 26 maggio: per il momento, il lancio è previsto solo in Cina e non abbiamo notizie circa un rilascio anche in Europa.