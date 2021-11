Realme Pad ufficiale in Italia: il primo tablet dell'azienda è sottile ed economico

Insieme al nuovo e interessantissimo Realme GT Neo2, un po' a sorpresa l'azienda cinese ha annunciato oggi anche il suo primo tablet per il mercato europeo: si chiama Realme Pad, è molto sottile (solo 6,9 mm) e spicca per un interessantissimo rapporto qualità/prezzo.

Parliamo di un tablet da 10,4" con chip MediaTek Helio G80 e RAM fino a 6GB, disponibile in varianti con o senza slot SIM e connettività 4G. Realme porta sul suo tablet un po' di ottimizzazioni interessanti, come una versione appositamente riprogettata della realme UI e quattro modalità diverse per lo schermo, che adattano colori e illuminazione a seconda del contesto (Reading Mode, Night Mode, Dark Mode e Sunlight Mode).

Ma andiamo a vedere più da vicino le specifiche tecniche complete.