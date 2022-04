Realme Pad Mini ufficiale: l'entry-level dei tablet moderni

Caratteristiche tecniche - Realme Pad Mini

Prezzo e uscita

Il tablet Realme Pad Mini sarà messo in vendite nelle Filippine a partire da domani 5 aprile a un prezzo di 9.990 PH, circa 177€, relativi al modello da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il secondo, quello da 4 GB di RAM e 65 GB di memoria interna, non è stato dichiarato alcun prezzo al momento.

Allo stesso tempo non è possibile sapere se e quando questo dispositivo sarà disponibile nel nostro mercato, per questo vi consigliamo di rimanere sintonizzati per saperne di più.