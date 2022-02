Realme ci ha preso gusto con i tablet: ecco render e specifiche di Realme Pad Mini

Il dispositivo in questione è già stato certificato in Tailandia e sono state rese pubbliche alcune immagini del tablet, insieme alle specifiche tecniche principali. Realme Pad Mini avrà un display da 8,7 pollici e monterà il SoC Unisoc T616, unito a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Per le fotocamere, si parla di 8 MP per quella posteriore e 5 MP per quella anteriore. A completare il tutto una batteria da 6400 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18 W.

Non sappiamo però quando il tablet sarà lanciato: i rumor parlano di presentazioni, almeno in India, nei prossimi mesi, ma non si fa menzione dell'Europa. Vi lasciamo alle immagini di Realme Pad Mini.