Ecco i prezzi di Galaxy Tab S6 Lite 2022: Samsung punta ancora sui tablet

Il settore di mercato dei tablet Android è sicuramente dominato dai prodotti Samsung, l'azienda che non ha mai smesso di proporre soluzioni top di gamma e medio-gamma sin dal suo debutto. L'azienda per il 2022 ha in mente di continuare sulla strada tracciata l'anno scorso.

Il noto leaker Roland Quandt ha infatti condiviso quelli che dovrebbero essere i prezzi di lancio dei nuovi Galaxy Tab S6 Lite 2022, i tablet medio-gamma che ha in mente Samsung per quest'anno. Dal nome capiamo che non ci sarà un salto generazionale, pertanto non aspettiamoci grosse novità. Questo aspetto è confermato dai probabili prezzi di lancio: si parla di 379€ per la versione Wi-Fi e di 439€ per la versione LTE.

Non ci sarebbero dunque variazioni di prezzo rispetto ai prezzi di lancio dei Tab S6 Lite dello scorso anno. Ancora non conosciamo il periodo di lancio, torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più sui questo aspetto.