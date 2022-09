Pixel Tablet si farà ancora attendere, e per di più avrà SoC "vecchio" e niente rete mobile

Durante lo scorso Google I/O non solo abbiamo appreso della volontà di Google di continuare la sua avventura nel mercato smartphone, con i top di gamma Pixel 7 che dovrebbero arrivare in auturnno, ma anche di rilanciarsi nel mercato tablet oltre che avventurarsi tra gli smartwatch. Canale Telegram Offerte Il Pixel Tablet di Google ha preso forma durante le ultime immagini ufficiali condivise da Google, in cui vediamo un pezzo di Pixel Tablet tra i nuovi Pixel 7 e Pixel Watch che arriveranno a breve. Per chi lo aspetta però non arrivano belle notizie. Stando infatti a quanto riferito dallo sviluppatore Kuba Wojciechowski, il nuovo Pixel Tablet di Google potrebbe offrire una scheda tecnica deludente per chi si aspetta un top di gamma assoluto. Andiamo quindi a vedere le evidenze principali scovate da Kuba Wojciechowski nel codice AOSP che dovrebbe essere destinato anche al tablet di Google:

Nessun hardware previsto per connettività dati e GPS . Questo significa che il tablet arriverà esclusivamente in versione Wi-Fi. Sarà davvero così?

previsto per e . Questo significa che il tablet arriverà esclusivamente in versione Wi-Fi. Sarà davvero così? Non ci sarà un sensore di prossimità , non ci sarà il barometro e nemmeno un processore dell'immagine avanzato .

un sensore di , non ci sarà il e nemmeno un . Potrebbe esserci la prima generazione di processore Tensor, il componente identificato dal codice gs101. Insomma, non aspettiamoci particolari faville dal nuovo Pixel Tablet di Google, potrebbe anche trattarsi di un dispositivo di gamma media. Non è escluso che il nuovo tablet sarà concepito per essere integrato in Nest Hub, come smart display.