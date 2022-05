Incredibile: Google sta preparando un Pixel Tablet per... il 2023!

Google sta lavorando ad un nuovo tablet Android, il cui nome rimane per ora un mistero. Ebbene sì, dopo anni di assenza dalle scene, adesso abbiamo la conferma che un nuovo dispositivo di questo tipo, con chip Google Tensor (lo stesso dei Pixel smartphone), arriverà nel 2023.

Costruito per essere il compagno perfetto dei Pixel phone, non sappiamo praticamente nulla di questo Pixel Tablet, a parte il nome. Un fugace sguardo a poche immagini ci permette di confermare una singola fotocamera posteriore, e probabilmente una coppia di speaker per ciascun lato.

I colori sembrano piuttosto anonimi, ma almeno in linea con quelli dei Pixel 7, seppure non proprio coincidenti. Inutile comunque lanciarsi in troppe ipotesi, perché come già accennato si tratta solo di un'anticipazione, ed al suo effettivo lancio mancano ancora diversi mesi. Troppi, forse?