Oppo Pad sempre più vicino: nuove immagini e presunta data di presentazione

Con una serie di dispositivi in arrivo , OPPO è sempre più lanciata nel mondo Android . Uno di questi, l'OPPO Pad è uno dei più chiacchierati, con diverse immagini e anticipazioni già apparse in rete e ora in nuovi rendering, insieme a una foto con presunta data di lancio .

Non è molto chiaro il motivo per cui vengano menzionati due diversi spessori e pesi, forse una delle varianti di colore offrirà materiali diversi, o forse una offrirà uno slot per schede SIM. Bisognerà attendere l'annuncio, e bisogna tenere presente che queste informazioni probabilmente riguardano il lancio del dispositivo in Cina, che forse avverrà insieme al Find X5 Pro come suggerisce l'ultima immagine rilasciata dal leaker Abhishek Yadav.