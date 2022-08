Pad Air è il primo tablet di OPPO per l'Europa

Insieme ai nuovissimi Reno 8 e Reno 8 Pro, all'evento di Parigi OPPO ha presentato anche OPPO Pad Air, primo tablet dell'azienda a raggiungere il mercato europeo.

OPPO Pad Air è sottile e leggero: è spesso solo 6,94 mm e pesa 440 g, con una texture sul retro che migliora la presa e non trattiene le impronte.

Il tablet è orientato alla multimedialità, grazie all'ampio display da 10,3" con risoluzione 2K e i quatto speaker con supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Il chip utilizzato è un Qualcomm Snapdragon 680, la RAM è da 4 GB e i possibili tagli di memoria interna sono da 64 GB o 128 GB. La batteria è da 7.100 mAh, con un'autonomia dichiarata di 12 ore di riproduzione video.

Per questo dispositivo, OPPO ha rivisto la sua ColorOS, arricchendola di funzioni e gestire multitouch per interagire con l'interfaccia. Inoltre ColorOS for Pad include anche ottimizzazioni per chi utilizza anche uno smartphone OPPO, come ad esempio il trasferimento di file basato sul drag&drop e la condivisione della clipboard.

OPPO Pad Air è disponibile da oggi su OPPO Store al costo di 299,99€ per la variante 4 GB / 64 GB o 349,99€ per la versione 4 GB / 128 GB. In entrambi i casi, in omaggio ci sono gli auricolari true wireless OPPO Enco Air2 e la smart band OPPO Band Style. Prossimamente, il tablet sarà disponibile anche su Amazon.