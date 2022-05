OPPO Pad Air ufficiale in Cina: tutte le specifiche del tablet medio-gamma

Lo schermo del tablet è da 10,36 pollici in risoluzione 2000 x 1200 pixel, mentre il processore è uno Snapdragon 680 , unito a 4 o 6 GB di memoria RAM . La memoria interna è da 64 o 128 GB e risulta espandibile fino a 512 GB. La fotocamera posteriore è da 8 MP , mentre quella frontale è da 5 MP . La batteria è da 7100 mAh. Non manca ovviamente il supporto a OPPO Smart Stylus , penna capacitiva per prendere appunti sul tablet.

Specifiche tecniche

Schermo da 10,36" 2K (2000 x 1200 pixel) con refresh rate a 60 Hz; 225 PPI; 360 nit di luminosità

SoC Snapdragon 680 6nm con CPU Adreno 610

RAM da 4/6 GB con 64GB/128 GB UFS 2.2 di memoria interna espandibile fino a 512 GB

Android 12 con ColorOS 12

Fotocamera posteriore da 8 MP con apertura f/2.0

Fotocamera frontale da 5 MP con apertura f/2.2

Quad Speaker con Dolby Atmos

Dimensioni: 245,08 x 154,84 x 6,94 mm. Peso: 440 g

Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5.1, USB type C

Batteria da 7100 mAh con ricarica rapida a 18 W

Prezzo

4 GB + 64 GB – circa 175 euro

4GB + 128GB – circa 200 euro

6GB+128GB – circa 230 euro

OPPO Smart Stylus – circa 40 euro

OPPO Smart magnetic keyboard – circa 50 euro

Per il momento, OPPO Pad Air arriverà solo in Cina e non abbiamo notizie circa un imminente lancio in Europa.