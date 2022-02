OPPO fa le cose in grande: in arrivo tablet, smartwatch e true wireless

L'azienda cinese lancerà i nuovi OPPO Find X5 , la serie top di gamma per la quale abbiamo visto già alcuni leak. Ma prima di questo lancio arriveranno anche altre novità : il teaser che trovate nella galleria in basso è stato condiviso da OPPO sul social cinese Weibo, e con il quale l'azienda intende suggerire che il 24 febbraio presenterà un nuovo smartwatch , tablet e cuffie true wireless .

Per lo smartwatch mostrato nell'immagine presumiamo che si tratterà di un nuovo OPPO Watch, mentre le true wireless dovrebbero arrivare come le nuove Enco X2. L'incognita più interessante rimane il tablet, per il quale ancora non abbiamo dettagli.

Ad accompagnare i dispositivi vediamo lo scheletro di uno smartphone, questo molto probabilmente si riferisce a uno dei nuovi Find X5 che vedremo anche a Barcellona.

L'evento appena annunciato da OPPO dovrebbe riferirsi esclusivamente al mercato cinese, ci aspettiamo comunque che almeno parte delle novità presentate da OPPO in quella sede arriverà in un secondo momento anche in Europa.