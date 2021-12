Nuovi Galaxy Tab S8: sguardo al design e sfondi ufficiali

Per Samsung si avvicina un periodo molto caldo, e non solo per i nuovi Galaxy S22 e Galaxy S21 FE che arriveranno nei primissimi mesi del 2022, ma anche per i nuovi tablet.

All'orizzonte ci sono infatti i nuovi dispositivi della serie Galaxy Tab S8, i nuovi tablet top di gamma della casa sudcoreana. Le immagini che vedete nella galleria in basso li riguardano da vicino: Evan Blass ci offre infatti uno sguardo dettagliato del design anteriore, ovvero del display, e degli sfondi che troveremo sui nuovi Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra.