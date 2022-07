Nokia lancia T10, il nuovo tablet disponibile a partire da fine luglio

HMD Global, ovvero la casa dei telefoni Nokia, ha presentato il suo secondo tablet: Nokia T10. Il dispositivo, che riceverà frequenti aggiornamenti di sicurezza ed update software Android (garantite tre versioni Android e tre anni di patch mensili), è caratterizzato da un design compatto, che lo rende utilizzabile sia in casa che durante un viaggio.

Tra le specifiche, il display HD è da 8", mentre gli altoparlanti stereo con riproduzione OZO garantiscono un suono piuttosto chiaro. Il tablet, inoltre, potrà essere impiegato anche come secondo schermo per estendere il display del PC. Tra le impostazioni di sicurezza, invece, spicca il riconoscimento facciale, che contiene anche un'opzione per migliorare il riconoscimento quando il volto è parzialmente coperto (ad esempio da una mascherina). Il solido design unibody in polimero aiuterà a nascondere eventuali graffi, mentre il rivestimento perlato in ceramica – liscio ed opaco - cambierà colore a seconda delle condizioni di luce.

Non manca, poi, il supporto a Google Entertainment Space, cioè un unico spazio dove sono raggruppati i contenuti in cui i servizi in abbonamento sono consolidati. Quindi, per trovare qualcosa da guardare in streaming oppure da giocare, non sarà più necessario passare da un'app all'altra. Il tablet, tra l'altro, è dotato anche di Google Kid Space, ovvero una sezione dedicata ai più piccoli grazie a tanti giochi, app, libri e video. Il tablet verrà lanciato insieme alla Nokia Flip Cover, una custodia che proteggerà il display, fungendo anche da supporto.