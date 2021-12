MIUI 13 Pad: Xiaomi punta forte anche sui tablet

Mancano pochissime ore all'evento ufficiale in cui Xiaomi svelerà al mondo i suoi nuovi top di gamma, gli Xiaomi 12, e la MIUI 13, la nuova versione della sua personalizzazione di Android 12. A fargli compagnia ci sarà anche la MIUI 13 Pad.

Xiaomi sembra voglia puntare molto anche sui tablet, e Lei Jun, l'attuale numero 1 di Xiaomi, ha riferito su Weibo che arriverà anche la versione della MIUI 13 ottimizzata per tablet. Tutto sarà centrato sul multitasking e sull'ottimizzazione per display di grandi dimensioni. Xiaomi parla di più di 3.000 app ottimizzate per gli schermi di grandi dimensioni dei tablet.