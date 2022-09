Lenovo Tab P11 Pro e Tab P11 (2nd gen): a tutto Mediatek

Nel 2022 però le cose sono cambiate. Il mercato è un po' in affanno e dopo il lancio di un P12 Pro non proprio a fuoco Lenovo rilancia con la seconda generazione della linea P11 . Scopriamo cosa offrono.

Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)

Quando è il momento di passare alla produttività, Lenovo Tab P11 Pro (2a generazione) offre una tastiera rimovibile (opzionale, e che sembra simile alla precedente) ispirata a ThinkPad con trackpad integrato, mentre la Lenovo Precision Pen 3 (opzionale) può essere collegata magneticamente al dispositivo per la ricarica e in modalità wireless. Opzionale anche la cover Folio per usare il tablet in modalità verticale.

La penna è dotata di tecnologia Bluetooth, si accoppia automaticamente al tablet e può essere utilizzata per controllare a distanza documenti, musica, immagini e registrazioni sullo schermo utilizzando il pulsante posizionato sul lato. Tenendo semplicemente premuto il pulsante mentre si tocca lo schermo, gli utenti possono prendere rapidamente appunti con Lenovo Instant Memo anche quando lo schermo è in standby, trascrivendo gli appunti presi a mano in testo, consentendo di catturare i pensieri nel momento in cui la creatività colpisce.