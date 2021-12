Lenovo pensa ai tablet gaming con questo modello della serie Legion

Alquanto rari i tablet pensati per il gaming. È da molto tempo che non se ne vedono in giro, ma Lenovo sta pensando di dare una svolta a questa situazione. Infatti, starebbe lavorando a un modello di questo genere e farà parte della sua serie Legion.

Allo stato attuale delle cose le uniche informazioni ufficiali in possesso provengono da due immagini condivise dai dirigenti Lenovo su Weibo. La prima mostra la parte anteriore del dispositivo, visibilmente piccolo di dimensioni, la seconda invece il marchio Legion posto sul retro.