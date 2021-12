Lenovo e il suo nuovo tablet da gaming: ecco come sarà Legion Y700

Lenovo è pronta a presentare un nuovo tablet: si tratta di Legion Y700, un tablet "da gaming" con caratteristiche interessanti, ma che al momento non sappiamo quando sarà annunciato (né tantomeno se mai lo vedremo in Italia).

Il dispositivo avrà uno schermo molto ampio da 8,8 pollici, in risoluzione 2560 × 1600 pixel. Non mancherà ovviamente, trattandosi di tablet pensato per il gaming, il refresh rate a 120Hz e il touch sampling a 240Hz. Infine, ci sarà il supporto della gamma di colori DCI-P3 al 100%.

Difficile dire invece quale sarà l'hardware del dispositivo: ci si aspetta un SoC da top di gamma, che potrebbe essere l'ultimo arrivato in casa Qualcomm, ovvero Snapdragon 8 Gen 1. In ogni caso, maggiori informazioni arriveranno nelle prossime settimane, attendendo una data di presentazione ufficiale.