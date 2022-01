La famiglia Galaxy Tab S8 "ufficiale": immagini e specifiche degli anti-iPad

Grazie ai soliti di WinFuture abbiamo modo di vedere in anteprima cosa ci attende con i nuovi Galaxy Tab S8 , Tab S8+ e Tab S8 Ultra . In basso trovate specifiche tecniche e immagini ufficiose.

Per Samsung sta arrivando un periodo fondamentale per tutto il suo 2022, con i Galaxy S22 in rampa di lancio. Ma non si parla solo di smartphone top di gamma, ma anche di tablet . Nelle ultime ore sono emersi online tutti i dettagli che caratterizzeranno i nuovi Galaxy Tab S8 .

Samsung Galaxy Tab S8: specifiche e immagini (non ufficiali)

Samsung Galaxy Tab S8+: specifiche e immagini (non ufficiali)

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: specifiche e immagini (non ufficiali)

Al momento non sono emerse indicazioni ufficiali per il lancio ufficiale dei nuovi tablet di casa Samsung. Le ultime indiscrezioni sui prezzi sono abbastanza vaghe: si parla di un prezzo compreso tra 680€ e 900€ per Tab S8, tra 880€ e 1.110€ per Tab S8+ e tra 1.040€ e 1.220€ per Tab S8 Ultra.