La famiglia Galaxy Tab S8 su Amazon Italia: trapelano immagini e specifiche

Per tutti e tre ci sarà il supporto della S Pen, e sempre per tutti i modelli vedremo un processore Qualcomm Snapdragon. Le specifiche non menzionano di quale processore si tratterà, i leak precedenti indicano che corrisponderà al nuovo Snapdragon 8 Gen 1, almeno per il modello Ultra.

Sempre dalle specifiche trapelate su Amazon Italia, apprendiamo che Tab S8 avrà un display da 11" con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel, una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel e delle dimensioni corrispondenti a 25,38 x 16,53 x 0,63 cm. Il peso sarà di 507 grammi, mentre la batteria avrà una capacità di 8.000 mAh. A bordo ci sarà Android 12 con la One UI 4.0.

Per Galaxy Tab S8+ ci sarà un display da 12,4" con risoluzione di 2.800 x 1.772 pixel, una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel e delle dimensioni corrispondenti a 28,5 x 18,5 x 0,57 cm. Il peso sarà di 572 grammi, mentre la batteria avrà una capacità di 10.090 mAh. A bordo ci sarà Android 12 con la One UI 4.0.

Infine, per Galaxy Tab S8 Ultra vediamo delle specifiche identiche in termini di sistema operativo e fotocamera posteriore. La fotocamera anteriore avrà due sensori alloggiati nel notch. Il display avrà una diagonale da 14,6" con risoluzione da 2.960 x 1.848 pixel, la batteria una capacità da 11.200 mAh. Le dimensioni corrisponderanno a 32,64 x 20,86 x 0,55 cm e il peso a 728 grammi.

Per tutti e tre i tablet non è stato menzionato il prezzo di lancio su Amazon Italia. Sulla divisione francese dell'e-commerce però troviamo un prezzo di 1.308€ per la versione 5G e di 1.159€ per quella solo Wi-Fi. La data di disponibilità prevista corrisponde al 25 febbraio. Possiamo essere molto fiduciosi che i dettagli appena trapelati varranno anche per il mercato italiano.