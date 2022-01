Il tablet di Oppo appare su Geekbench: ecco le specifiche di Oppo Pad

Sono passati ormai sei mesi da quando vi abbiamo parlato di Oppo e del suo tablet : finalmente spunta qualche notizia in più, visto che Oppo Pad , il primo tablet dell'azienda, è passato da Geekbench.

Il dispositivo dovrebbe arrivare quest'anno, probabilmente già in questo primo trimestre, ed è caratterizzato dalla sigla OPD2101. Le specifiche tecniche del tablet sono di tutto rispetto e includono un processore Qualcomm octa-core con frequenza di 3,19 GHz (con tutta probabilità, si tratta dello Snapdragon 870, con processo produttivo a 7 nm e GPU integrata Adreno 650).

Per quanto riguarda la RAM, si parla di 6 GB, anche se non è escluso che possano arrivare dei tagli aggiuntivi, mentre per la memoria interna si partirà da 64 GB. La versione di Android preinstallata sarà la 11. Rumor precedenti parlavano anche di un display a 120 Hz, fotocamera frontale da 13 MP e fotocamera postariroe da 8 MP.