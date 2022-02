Il primo tablet di OPPO è stato annunciato: ecco OPPO Pad con supporto per OPPO Pancil e tastiera magnetica

Nella giornata odierna oltre ad aver annunciato ufficialmente OPPO Find X5 Pro , l'azienda cinese ha rivelato anche il suo primo tablet, OPPO Pad , dotato tra le molte cose del supporto per la OPPO Pencil e per la tastiera magnetica OPPO Smart .

Specifiche tecniche - OPPO Pad

Uscita e prezzo

Al momento OPPO Pad, anche nella sua edizione limitata, sarà disponibile nella sola Cina a partire dal 3 marzo nelle seguenti configurazioni di prezzo:

OPPO Pad 6 GB + 128 GB – 2.299 yuan ( 325€ circa )

) OPPO Pad 6 GB + 256 GB – 2.699 yuan ( 380€ circa )

) OPPO Pad 8 GB + 256 GB – 2.999 yuan ( 425€ circa )

) Edizione limitata James Jean Artist da 8 GB + 256 GB con stilo personalizzato e custodia in pelle pregiata – 3.499 yuan (495€ circa)

Per quanto riguarda gli accessori OPPO Pancile ha un costo di 499 yuan (70€ circa) e la OPPO Smart di 399 yuan (55€ circa).

Non sono ancora note informazioni sul lancio globale, per cui rimanete sintonizzati per saperne di più.