I Galaxy Tab S8 potrebbero essere ritardati dalla pandemia, intanto trapelano le colorazioni

Samsung non lavora soltanto ai nuovi top di gamma Galaxy S22 e a Galaxy S21 FE, gli smartphone che dovrebbero essere lanciati entro i primi mesi del 2022. In cantiere ci sono anche i nuovi tablet top di gamma, i Galaxy Tab S8.

Nelle ultime ore non sono emerse novità confortanti per il lancio dei nuovi tablet Samsung. Stando a quanto riferito da LetsGoDigital, un focolaio di COVID-19 sarebbe esploso all'interno della cosiddetta Samsung Digital City a Suwon in Corea del Sud. Per questo motivo il 70% del personale dello stabilimento dovrà lavorare in smart working nelle prossime settimane e questo tarderà la produzione dei Galaxy Tab S8, prodotti proprio in tale stabilimento.