Huawei non molla i tablet: ecco il nuovo MatePad SE 10.1

Dopo aver lanciato il nuovo MatePad nel mercato italiano, Huawei insiste sul settore tablet e presenta il nuovo MatePad SE 10.1 in Cina. Si tratta di una tablet di gamma media, andiamo a vedere le sue specifiche complete .

Huawei MatePad SE 10.1: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Huawei MatePad SE 10.1 arriva a un prezzo di circa 190€ per la variante solo Wi-Fi, e a un prezzo di circa 220€ per quella LTE. Il dispositivo è stato annunciato esclusivamente per il mercato cinese, torneremo ad aggiornarvi nel caso la commercializzazione verrà estesa anche a livello internazionale.