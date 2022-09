HONOR lancia Pad X8, il tablet col display FHD ed il corpo in metallo

HONOR, in questi giorni, non ha presentato soltanto lo smartphone 5G X40. L'azienda, infatti, ha lanciato – per ora soltanto in Cina – anche il tablet Pad X8. Si tratta di un dispositivo con lo schermo FHD da 10,1", processore MediaTek Helio G80 con 4 GB di RAM, fotocamera posteriore da 5 MP e anteriore da 2 MP.

Il tablet, poi, ha anche un design piuttosto interessante, caratterizzato da un elegante corpo in lega di alluminio, con uno spessore di soli 7,55 mm. Lato audio, sono presenti due speaker, che assicurano un'ampia cavità sonora da 2,2 cc ed in grado di supportare gli effetti sonori "HONOR Histen". La batteria, invece, da 5.100 dovrebbe assicurare una buona autonomia. Considerando le specifiche tecniche, potrebbe trattarsi di un dispositivo dedicato agli studenti, magari come supporto durante lo studio.