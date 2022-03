Google pensa davvero che le vendite dei tablet Android potrebbero superare quelle dei portatili

Durante l'ultimo "The Android Show", è intervenuto il co-fondatore di Android e attuale CTO di Google per i tablet, Rich Miner, il quale si è mostrato piuttosto fiducioso sul futuro dei tablet, al punto da affermare che "In realtà penso che ad un certo punto, in un futuro non troppo lontano, ci saranno più tablet venduti ogni anno che laptop. Penso che una volta superato quel punto, non si tornerà più indietro".

Inoltre, anche grazie ad Android 12L, il nuovo sistema operativo di Google pensato proprio per i dispositivi con ampi schermi, i tablet potranno rappresentare un importante punto di svolta: "I tablet sono sempre di più utilizzati per la creatività e la produttività. Anche per questo motivo, credo che ci sarà un'altra ondata di app progettate innanzitutto per i tablet."